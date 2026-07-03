ДТП парализовало МКАД

В Москве на МКАД массовое ДТП затруднило проезд для автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 54км МКАД (в районе съезда 55) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время движение транспорта затруднено на два километра и осуществляется по двум полосам из пяти. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого на юго-западе Москвы пьяный мигрант устроил ДТП на угнанном автомобиле. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как грузовик врезается в остановившиеся машины. По данным канала «Агентство «Москва», в момент аварии за рулем находился мигрант, которые приехал в Россию на учебу. После обращения владельца грузовика в полицию, сотрудники установили местонахождения транспорта: машина была в Ясенево, а сам угонщик – в общежитии на улице Миклухо-Маклая.

Ранее сообщалось, что массовое ДТП затруднило проезд на МКАД.