Россиянам раскрыли реальные данные по разгону самого популярного на рынке кроссовера

«Авторевю» выяснило, за сколько Haval Jolion разгоняется до 100 км/ч

Эксперты издания «Авторевю» провели испытания нескольких популярных кроссоверов, включая обновленный Haval Jolion, который носит статус самой популярной иномарки на рынке РФ. В рамках тестов были проведены замеры времени разгона от 0 до 100 км/ч.

Модель выполянет спурт за 11,1 с до «сотни», а если стартовать с двух педалей, перед стартом одновременно выжав тормоз и газ, итоговый результат уменьшается до 9,9 с.

«Модернизация турбочетверки 4G15L с повышением крутящего момента (270 Нм вместо прежних 230 Нм) точно не прошла даром», — резюмируют эксперты.

Согласно паспортным данным, автомобиль также должен разменивать «сотню» за 9,9 с.

До этого завод «Автотор» в Калининграде перешел на полный цикл выпуска китайских кроссоверов SWM.

На новой линии будут производиться кроссоверы G05Pro, G01F, G01Pro и G03F. Ожидается, что машины, собранные по полному циклу, скоро поступят в продажу.

Ранее НАМИ возродил проект маленького турбомотора из проекта «Кортеж».