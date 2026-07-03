НАМИ возродила проект маленького турбомотора из проекта «Кортеж»

НАМИ покажет 4-цилиндровый ДВС, который создавался для проекта «Кортеж»

Институт НАМИ покажет на выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге новейший 4-цилиндровый двигатель внутреннего сгорания НАМИ-414320. Мотор предназначен для легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, сообщает пресс-служба «Иннопрома».

В описании проекта указаны некоторые характеристики. Двигатель имеет рабочий объем 2,2 л., мощность 299 л.с. и крутящий момент 420 Нм. Конструкция головки блока цилиндров позволяет использовать распределённый, непосредственный или комбинированный впрыск топлива.

Изначально 4-цилиндровые рядные моторы с турбонаддувом создавлись в рамках проекта «Кортеж», но затем это направление было заморожено, и в серию пошел только 8-цилиндровый агрегат, которым оснащается автомобили марки Aurus.

Изначально мотор 414320 предназначались для автомобилей УАЗ, так как компания должна была получить доступ к платформе для выпуска бюджетных внедорожников.

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