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Автомобили

Завод «Автотор» в Калининграде перешел на полный цикл выпуска китайских кроссоверов SWM

В Калининграде на заводе «Автотор» начали сваривать и красить кузова автомобилей SWM
Михаил Голенков/РИА Новости

Калининградский автозавод «Автотор» ввел в эксплуатацию сварочную линию для производства кроссоверов китайского бренда SWM. Как сообщает пресс-служба SWM, теперь предприятие перешло на выпуск этих автомобилей по технологии полного цикла, которая включает сварку, окраску и сборку.

На новой линии будут производиться кроссоверы G05Pro, G01F, G01Pro и G03F. Ожидается, что машины, собранные по полному циклу, скоро поступят в продажу. Генеральный директор ООО «Шинерей Моторс Рус» Вячеслав Галузинский заявил, что сварочное производство обеспечивает высокое качество и адаптацию к российским климатическим условиям, а оцинкованные кузова гарантируют защиту от коррозии. В компании также отметили, что запуск сварочной линии снижает логистические затраты, что позволит удерживать более стабильные цены для покупателей.

Согласно данным на сайте SWM, на российском рынке марка представлена кроссоверами G01 (от 1,92 млн рублей), G01F (от 2,17 млн рублей) и семиместным G05 Pro (от 2,15 млн рублей).

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее Tenet представил в России пятиместный переднеприводный кроссовер T8.

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