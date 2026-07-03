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Пенсионерка отдала мошенникам 1,6 млн рублей в пакете, чтобы спасти свой автомобиль

В Челябинске мошенники обокрали пенсионерку на 1,6 млн рублей
Александр Кряжев/РИА Новости

В Челябинске злоумышленники обманули 68-летнюю пенсионерку и забрали у нее 1,6 млн рублей в черном пакете. Об этом сообщила «Комсомольская правда»

«Потерпевшая выполнила указания аферистов, завернула наличные в черный пакет и передала курьеру. Тем самым лишившись сбережений в размере 1,6 млн рублей», — утверждает издание со ссылкой на комментарий пресс-службы ГУ МВД Челябинской области.

По данным издания, женщине поступил звонок от мнимой сотрудницы почты, которая попросила назвать код из СМС для получения посылки. Позже с ней связались из Госуслуг и сообщили о том, что аккаунт взломан, а ее машина находится в залоге. Аферисты попросили женщину передать курьеру 1,6 млн рублей для «декларирования». Перепуганная пенсионерка выполнила требование и лишилась денег. Полиция завела уголовное дело по факту мошенничества.

До этого в Петербурге 85-летняя женщина лишилась 6,3 млн рублей, поверив мошенникам.

Ранее сообщалось, что в Коврове супруги-пенсионеры отдали мошенникам 22 млн рублей по кодовому слову «Кеша».

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