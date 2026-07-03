В Коврове супруги-пенсионеры отдали мошенникам 22 млн рублей по кодовому слову «Кеша»

Во Владимирской области супруги-пенсионеры отдали мошенникам 22 миллиона рублей, поверив необходимость декларирования сбережений. Об этом сообщает mk.ru.

Злоумышленники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили 75-летнего мужчину и его 78-летнюю жену в необходимости «декларирования» сбережений. За неделю пенсионеры, соблюдая правила конспирации, передали курьеру по кодовому слову «Кеша» более 22 млн рублей наличными в валюте.

Личности злоумышленников устанавливаются, возбуждено уголовное дело.

До этого в Вологде женщина отдала мошенникам почти 14 млн рублей. Аферисты общались с 31-летней женщиной в течение месяца. После общения с «силовиками», она обналичила деньги и, услышав от курьера кодовое слово «коллектив», передала ему 4,5 миллиона рублей. Затем она «отправила на экспертизу» шесть миллионов рублей. На финальном этапе аферы ей заявили, что за ней установили слежку. Чтобы обезопасить себя, она поехала в Ярославль и передала оставшуюся сумму еще одному курьеру.

Ранее в Уфе женщина каждый день общалась с мошенниками и попала в писхдиспансер.