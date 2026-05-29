Петербургская пенсионерка обогатила мошенников на 6,3 млн рублей

В Петербурге 85-летняя женщина лишилась сбережений, поверив мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу.

Пожилой женщине, проживающей на Светлановском проспекте, поступил звонок от аферистов. Под надуманным предлогом злоумышленники убедили ее срочно передать свои сбережения наличными их курьеру.

Обманутая пенсионерка выполнила все указания преступников и в результате лишилась более 6,3 млн рублей. Позже она поняла, что ее обманули, и 28 мая обратилась в полицию.

Стражи порядка по горячим следам вычислили сообщника аферистов, им оказался безработный 19-летний петербуржец. Его задержали у дома на улице Демьяна Бедного. Возбуждено уголовное дело, фигуранта арестовали.

Ранее петербургская блокадница «задекларировала» у мошенников 10 млн рублей.