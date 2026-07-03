Видео: бородачи с ножами устроили стрельбу на проезжей части

В Подмосковье на видео сняли, как бородачи устроили драку со стрельбой на дороге

В Московской области мужчины устроили драку с ножами на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Массовая драка с ножами и стрельбой в Ленинском округе. Толпа бородатых граждан что-то не поделила в турецком кафе «Мерхаба» на улице Лесная, 20 в пос. Боброво», – говорится в публикации.

Местные жители запечатлели инцидент. На кадрах видно, как несколько мужчин с ножами дерутся на парковке, затем нарушители выбегают на проезжую часть и громко кричат. На записи также слышно, как в момент конфликта раздаются несколько выстрелов.

До этого в городе Бердске Новосибирской области водитель расстрелял пассажира Nissan на проезжей части. По версии следствия, 21 марта 2026 года водитель подошел к иномарке и четыре раза выстрелил в пассажира. Пострадавший получил тяжелое огнестрельное ранение с повреждением внутренних органов. После этого нападавший скрылся.

Кроме того, в Саратове на видео сняли, как водитель маршрутки пробил голову пассажиру.

Ранее сообщалось о том, что сибиряк расстрелял пассажира Nissan на дороге из тяжелого огнестрельного оружия.