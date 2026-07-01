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«Пробил ему голову»: на видео сняли, как водитель маршрутки напал на человека

В Саратове на видео сняли, как водитель маршрутки пробил голову пассажиру
Telegram-канал Саратов

В Саратове водитель маршрутки напал на пьяного пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал «Саратов+».

«По поводу драки на Красном мосту, я видел, как водитель маршрутки ударил мужчину молотком, он пробил ему голову, я остановился вызвал скорую, мужчину осмотрели медики далее неизвестно, что будет с водителем маршрутки тоже неизвестно, но явно ничего хорошего его не ждет, разбирается полиция», – рассказал очевидец.

По данным канала, инцидент произошел на остановке «Красный мост». Пассажиры запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина с молотком подбегает к оппоненту и ударяет его по голове. О состоянии пострадавшего не сообщается.

До этого в городе Бердске Новосибирской области водитель расстрелял пассажира Nissan на проезжей части. По версии следствия, 21 марта 2026 года водитель подошел к иномарке и четыре раза выстрелил в пассажира. Пострадавший получил тяжелое огнестрельное ранение с повреждением внутренних органов. После этого нападавший скрылся.

Ранее сантехник на велосипеде схватил москвичку за грудь.

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