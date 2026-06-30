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Тяжелое огнестрельное: сибиряк расстрелял пассажира Nissan на дороге

В Бердске водитель в упор расстрелял человека на дороге
Telegram-канал Прокуратура Новосибирской области

В городе Бердске Новосибирской области водитель расстрелял пассажира Nissan на проезжей части. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области в своем Telegram-канале.

«По версии следствия, в дневное время 21 марта 2026 года обвиняемый, двигаясь на автомобиле «Понтиак Вайб» по улице Ленина в городе Бердске, увидел передвигающегося в автомобиле «Ниссан Цефиро» в качестве пассажира своего знакомого, с которым находился в конфликтных отношениях», – говорится в публикации.

По данным канала, злоумышленник обогнал автомобиль потерпевшего, перекрыл ему путь, подошел к пассажиру и выстрелил в него из травматического пистолета не менее четырех раз. Пострадавший получил тяжелое огнестрельное ранение с повреждением внутренних органов. После этого нападавший скрылся.

Также сообщается, что в отношении стрелка возбудили уголовное дело, которое передали в Бердский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее плачущая россиянка сняла на камеру нападение водителя из-за очереди на заправку.

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