«Весь город в шоке»: последние секунды жизни пассажиров Lada попали на видео

На Урале на видео попало, как Lada с людьми разворотило в жестком ДТП

В Каменске-Уральском произошло фатальное ДТП с участием Lada и Infiniti. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Екатеринбурга».

«По кадрам видно, как ВАЗ отбросило в сторону после столкновения с Infiniti. В ГИБДД говорили, что за рулем иномарки был пьяный водитель, который не предоставил преимущество отечественной легковушке, которая ехала по встречке», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в момент столкновения автомобильные детали разлетаются по сторонам и начинает идти дым. Кроме того, в первые секунды из черной иномарки выходят люди.

Инцидент произошел в четыре утра 2 июля. В результате аварии четыре человека, водитель и трое пассажиров Lada, получили травмы, несовместимые с жизнью. Водителя и попутчика Infiniti госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Весь город в шоке, что такое случилось», — поделились мнением местные жители.

Ранее последние секунды жизни пассажиров Lada попали на видео.