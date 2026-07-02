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«Весь город в шоке»: на Урале произошло фатальное ДТП с Infiniti

В Каменске-Уральском люди не выжили в аварии с Infiniti
Госавтоинспекция Свердловской области

В Каменске-Уральском столкнулись Infiniti и ВАЗ-2110. Об этом сообщил Telegram-канал «Е1.RU. Новости Екатеринбурга».

«Трое парней ехали на работу около 04:00. Они возят хлеб по городу, работают на ИП. Один из парней взял жену с собой — хотел по пути и ее завезти на работу. Весь город в шоке, что такое случилось», — поделились мнением местные жители.

По данным канала, инцидент произошел ранним утром 2 июля. Пьяный водитель Infiniti разворачивался и не уступил дорогу ВАЗ-2110, двигавшемуся по встречной полосе. В результате столкновения у «десятки» разорвало всю переднюю часть. Водитель и трое пассажиров получили травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики не смогли им помочь. Водителя и попутчика Infiniti госпитализировали в тяжелом состоянии.

До этого в Московской области произошло серьезное ДТП с участием иномарок Renault и Geely, в котором не выжили водитель и пассажир Renault.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП на трассе Волгоград — Астрахань

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