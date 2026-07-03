В Госдуме хотят закрепить потолок выплат по ОСАГО на уровне 400 тысяч рублей

Госдума до конца весенней сессии зафиксирует потолок выплат по ОСАГО в 400 тысяч

Госдума может на законодательном уровне зафиксировать потолок выплат по ОСАГО на уровне 400 тысяч рублей. Об этом сообщает Интерфакс.

Уточняется, что новая норма не ограничивает начисление пени и штрафов в рассматриваемых судами спорах по ОСАГО.

Общая норма прямо определяет предельную выплату по ОСАГО за ущерб имуществу в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, уточняется порядок определения максимальной выплаты при оформлении ДТП по европротоколу — до 200 тысяч рублей в случае урегулирования без участия сотрудников Госавтоинспекции.

Законопроект также устанавливает порядок выплат по ДТП, в которых оба участника признаны ответственными за произошедшее. При этом во всех перечисленных случаях максимальный размер страхового возмещения по ущербу имуществу не сможет превышать 400 тысяч рублей.

По информации издания, законопроект планируют принять до конца весенней сессии нижней палаты парламента. Изменения были приняты Госдумой в первом чтении.

До этого Центральный банк России установил новые правила расчета расходов на ремонт по ОСАГО. С 11 июля при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться скидки и цены аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Также страховщиков обяжут включать в ремонт затраты на одноразовые компоненты — уплотнители, наклейки и так далее.

Ранее стало известно, в каком российском регионе подешевеет ОСАГО.