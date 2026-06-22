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Стало известно, в каком российском регионе подешевеет ОСАГО

Центробанк назвал три российских города, где подешевеет ОСАГО
Алексей Майшев/РИА Новости

Центробанк снизил повышенные территориальные коэффициенты ОСАГО в Новосибирской области после того, как правоохранительные органы активизировали борьбу с мошенничеством. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Для Новосибирска коэффициент снижается с 3,12 до 2,34, для Бердска – с 2,48 до 1,86, для Искитима – с 2,32 до 1,74.  Для остальных городов и населённых пунктов области он уменьшится с 2 до 1,5», — отмечается в сообщении.

Повышенный в два раза территориальный коэффициент в системе ОСАГО, на который умножается базовая ставка полиса, был введен в Новосибирской области и Ингушетии с 9 декабря 2025 года. Пересмотренные коэффициенты начали действовать 22 июня 2026-го. ЦБ снизил их после того, как правоохранительные органы Новосибирской области возбудили по заявлениям страховщиков 217 уголовных дел.

Ранее Владивостокская таможня зафиксировала рекорд по ввозу автомобилей.

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