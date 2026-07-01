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Внезапная встреча: медвежонок атаковал велосипедиста в Ленобласти

Медвежонок разодрал ногу велосипедисту в Ленобласти
Telegram-канал «78 | НОВОСТИ»

В поселке Янино-1 Ленинградской области на велосипедиста, ехавшего по автодороге, набросился медвежонок, неожиданно выбежавший из леса. Об этом сообщил Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

Мужчина не смог быстро сориентироваться и избежать нападения, поэтому и получил травму. Медвежонок оставил несколько глубоких царапин на его ноге.

Велосипедист обратился в медицинское учреждение, но госпитализация ему не понадобилась. Врачи поставили ему прививку от бешенства и отпустили.

До этого рядом с пограничным постом Вартиус финский пограничник встретился с медведем. Мужчина вышел на пробежку в наушниках и не заметил медведя, который внезапно оказался на его пути. Пограничник лег на землю и затаился. Так ему удалось избежать травм.

Ранее медведь несколько минут преследовал девушку с собакой и попал на видео

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