Медведь несколько минут преследовал девушку с собакой и попал на видео

В Канаде девушка прогнала гризли, которого встретила во время прогулки с собакой

В Канаде женщина сняла на видео встречу с гризли во время утренней прогулки с собакой, пишет Fox News.

Инцидент произошел в конце июня рядом с кемпингом в провинции Альберта. Как сообщается, 29-летняя Джесси прогуливалась по лесу вместе со своей голландской овчаркой по кличке Скоки, а затем взяла ее на поводок и направилась обратно в лагерь, но внезапно на пути появился медведь.

Судя по видео, хищник несколько раз приближался, вставал на задние лапы и снова отходил, а затем начал преследовать туристку.

Несмотря на то, что Джесси несколько раз кричала медведю: «Нет! Уходи!» и издавала громкие звуки, чтобы отпугнуть его, он продолжал идти за ней по дороге. В конце концов женщине удалось отвлечь животное, бросив предмет, похожий на бутылку с водой, после чего она смогла убежать.

Эксперты напоминают, что при встрече с медведем нельзя пытаться убежать, так как это может спровоцировать животное, которое способно развивать скорость до 56 км/ч.

Ранее в Пермском крае медведь напал на мальчика, собиравшего землянику.