На границе с Ленобластью финский пограничник встретился с медведем

В Кухмо, недалеко от пограничного поста Вартиус, медведь напал на финского пограничника. Об этом сообщает Iltalehti.

По данным издания, вечером 26 мая 2023 года сотрудник пограничного контроля бегал в наушниках. Из-за музыки он не заметил медведя, который неожиданно выпрыгнул из канавы. Пограничник лег на землю и притворился мертвым. Через какое-то время он почувствовал, что медведь отпустил его и ушел.

В результате инцидента сотрудник не получил никаких травм.

Было установлено, что на месте происшествия находилось сразу два медведя. Сотрудники правоохранительных органов вместе с двумя служебными собаками обследовали местность. Они не увидели животных и следов какой-либо падали, которую могли бы охранять медведи.

На территории, где произошло нападение, живут около девяти особей. Вероятнее всего, медведи уже привыкли к человеческому запаху, поэтому не боятся людей.

Ранее в Канаде велосипедист получил серьезные травмы после столкновения с медведем.