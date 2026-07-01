Гаишники выстрелили в голову школьнику: раскрыты новые детали

В Карелии школьник на Lada врезался в дерево после выстрела сотрудником ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».
«Как рассказали в Следкоме Карелии, все случилось 30 июня в 22:50. Инспекторы ДПС Костомукши получили сообщение от жителей деревни Вокнаволок о неадекватном поведении водителя автомобиля «ВАЗ-2110». Сотрудники полиции обнаружили машину. Водитель-подросток отказался остановиться и продолжил движение, съехав на лесную дорогу», – говорится в публикации.
По данным канала, гаишники решили применить табельное оружие и выстрелили в автомобиль: пуля пробила заднее стекло и попала подростку в голову. Школьник потерял управление и врезался в дерево.
Прибывшие медики доставили несовершеннолетнего водителя в больницу Костомукши. В настоящее время школьник находится в реанимации, врачи готовят его к транспортировке в Детскую республиканскую больницу Петрозаводска. Также известно, что после произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Забайкалье подросток на Lada попал под обстрел.