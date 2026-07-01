Гаишники выстрелили в голову школьнику

В Карелии гаишники выстрелили в голову подростку во время погони

В Карелии сотрудники ДПС выстрелили в подростка во время погони и попали ему в голову. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«Поздним вечером 30 июня в Костомукше наряд ДПС попытался остановить автомобиль, за рулем которого был подросток. Водитель проигнорировали требование об остановке — машина пошла на разгон, началась погоня. В какой-то момент сотрудники приняли решение стрелять по автомобилю. Пуля попала в голову 16-летнему подростку, находившемуся за рулем», – говорится в публикации.

По данным канала, прибывшие медики доставили несовершеннолетнего водителя в больницу Костомукши. В настоящее время школьник находится в реанимации, врачи готовят его к транспортировке в Детскую республиканскую больницу Петрозаводска.

До этого на воронежской трассе 17-летний подросток сгорел заживо в иномарке после жесткого ДТП. Появились первые кадры с места аварии: на них видно, что автомобиль не подлежит восстановлению.

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