Видео: в Забайкалье подросток на Lada попал под обстрел

В Забайкалье гаишники устроили погоню со стрельбой за подростком на Lada

В Забайкалье сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой за подростком на «Жигулях». Об этом сообщает Telegram-канал «РИА Новости».

«Наряд ДПС заметил ВАЗ-2106 без номеров и попытался его остановить. Водитель дал по газам и стал удирать, в ходе погони столкнулся с другой машиной. Инспектор ДПС вынужден был сделать предупредительный выстрел и прострелить колеса машины», – говорится в публикации.

По данным канала, за рулем легкового автомобиля оказался 15-летний школьник. Нарушитель признался, что не остановился по требованию сотрудников из-за отсутствия водительского удостоверения.

