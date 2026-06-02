Видео: в Забайкалье подросток на Lada попал под обстрел

В Забайкалье гаишники устроили погоню со стрельбой за подростком на Lada

В Забайкалье сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой за подростком на «Жигулях». Об этом сообщает Telegram-канал «РИА Новости».

«Наряд ДПС заметил ВАЗ-2106 без номеров и попытался его остановить. Водитель дал по газам и стал удирать, в ходе погони столкнулся с другой машиной. Инспектор ДПС вынужден был сделать предупредительный выстрел и прострелить колеса машины», – говорится в публикации.

По данным канала, за рулем легкового автомобиля оказался 15-летний школьник. Нарушитель признался, что не остановился по требованию сотрудников из-за отсутствия водительского удостоверения.

До этого сын депутата угонял от гаишников возле Кремля и попал на камеру. Инцидент произошел в Казани. 16-летний питбайкер привлек внимание сотрудников ГИБДД, когда выполнял опасные трюки на проезжей части. По словам отца нарушителя, депутата сельского поселения Лаишевского района, он не покупал транспорт сыну и думал, что тот уже не катается на питбайке.

Ранее на Камчатке поймали школьника с опьянением в пять раз выше нормы.

 
