«Разбил лобовое стекло, чтобы детей спасать»: раскрыты новые детали ДТП в Красноярске

В Красноярском крае водитель разбил лобовое стекло, чтобы спасти детей после серьезной аварии. Об этом «РЕН ТВ. Новости» рассказала мать мальчика, пострадавшего в ДТП с автобусом.

«Я не знаю, как он себя чувствует. У них нет ни телефонов, ни вещей. Все в автобусе осталось», — сообщила женщина.

По ее словам, авария произошла, когда дети возвращались со сбором лагеря «Чемпион».

ДТП случилось днем 1 июля. Причиной столкновения стал выезд встречного автомобиля Kia Sportage на полосу движения автобуса. По предварительным данным, 27-летняя водитель иномарки не справилась с управлением из-за того, что уснула за рулем — вероятно, в результате переутомления в длительной поездке. Водитель автобуса, увидев опасность, предпринял экстренный маневр, однако это привело к опрокидыванию транспортного средства на обочине.

Всего в салоне находились 27 детей в возрасте от 7 до 15 лет, а также трое сопровождающих. Пострадавших с тяжелыми травмами нет, однако один ребенок и один взрослый обратились за амбулаторной помощью с ушибами и ссадинами. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, скорая помощь и спасатели. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении административного или уголовного дела.

Ранее появилось видео с места жесткого ДТП с автобусом в Красноярском крае.