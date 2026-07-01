Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Автомобили

«Разбил лобовое стекло, чтобы детей спасать»: раскрыты новые детали ДТП в Красноярске

В Красноярском крае водитель разбил стекло, чтобы спасти детей после жесткого ДТП
УМВД по Красноярскому краю

В Красноярском крае водитель разбил лобовое стекло, чтобы спасти детей после серьезной аварии. Об этом «РЕН ТВ. Новости» рассказала мать мальчика, пострадавшего в ДТП с автобусом.

«Я не знаю, как он себя чувствует. У них нет ни телефонов, ни вещей. Все в автобусе осталось», — сообщила женщина.

По ее словам, авария произошла, когда дети возвращались со сбором лагеря «Чемпион».

ДТП случилось днем 1 июля. Причиной столкновения стал выезд встречного автомобиля Kia Sportage на полосу движения автобуса. По предварительным данным, 27-летняя водитель иномарки не справилась с управлением из-за того, что уснула за рулем — вероятно, в результате переутомления в длительной поездке. Водитель автобуса, увидев опасность, предпринял экстренный маневр, однако это привело к опрокидыванию транспортного средства на обочине.

Всего в салоне находились 27 детей в возрасте от 7 до 15 лет, а также трое сопровождающих. Пострадавших с тяжелыми травмами нет, однако один ребенок и один взрослый обратились за амбулаторной помощью с ушибами и ссадинами. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, скорая помощь и спасатели. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении административного или уголовного дела.

Ранее появилось видео с места жесткого ДТП с автобусом в Красноярском крае.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 1 июля. Новые правила набора целевиков, пенсионные баллы за волонтерство и мощная вспышка на Солнце
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!