ДТП с автобусом с детьми в Красноярском крае спровоцировала уснувшая за рулем женщина

В Красноярском крае ДТП с автобусом произошло из-за уснувшей за рулем женщины

ДТП с участием автобуса с детьми в Минусинском округе Красноярского края спровоцировала уснувшая за рулем женщина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону в мессенджере «Макс».

В ведомстве уточнили, что автобус Hyundai направлялся из детского лагеря по автодороге «Саяны».

«На 33-м км навстречу ему выехал автомобиль Kia Sportage под управлением девушки-водителя. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса выкрутил руль вправо и допустил съезд на обочину с последующим опрокидыванием», — говорится в публикации.

Женщину опросили, по ее словам, она уснула за рулем.

В МВД уточнили, что в салоне находились 27 детей, один из которых, а также сопровождающий обратились за медицинской помощью.

До этого в Москве произошло массовое ДТП. Авария случилась на 41-м километре МКАД. Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно: на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

Ранее в Омской области произошло ДТП со школьным микроавтобусом.