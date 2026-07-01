Появилось видео с места жесткого ДТП с автобусом в Красноярском крае

Следственный отдел по Минусинскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия опубликовал видео с места ДТП, в котором разбился автобус.

«Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — сообщили в ведомстве.

Причиной столкновения стал выезд встречного автомобиля Kia Sportage на полосу движения автобуса. По предварительным данным, 27-летняя водитель иномарки не справилась с управлением из-за того, что уснула за рулем — вероятно, в результате переутомления в длительной поездке. Водитель автобуса, увидев опасность, предпринял экстренный маневр, однако это привело к опрокидыванию транспортного средства на обочине.

Всего в салоне находились 27 детей в возрасте от 7 до 15 лет, а также трое сопровождающих. Пострадавших с тяжелыми травмами нет, однако один ребенок и один взрослый обратились за амбулаторной помощью с ушибами и ссадинами. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, скорая помощь и спасатели. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении административного или уголовного дела.

До этого в городе Бердске Новосибирской области водитель расстрелял пассажира Nissan на проезжей части. По версии следствия, 21 марта 2026 года водитель подошел к иномарке и четыре раза выстрелил в пассажира. Пострадавший получил тяжелое огнестрельное ранение с повреждением внутренних органов. После этого нападавший скрылся.

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