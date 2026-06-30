Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Автомобили

Байкеры разбились в фатальном ДТП с лосем

В Петербурге байкеры не выжили в жесткой аварии с лосем
Telegram-канал Mash на Мойке

В Санкт-Петербурге мотоцикл с мужчиной и женщиной врезался в животное на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«От столкновения с лосем на Приморском шоссе разбились мотоциклист с девушкой-пассажиром. Фото с места», – говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что в результате ДТП мотоцикл получил повреждения. По данным канала, инцидент произошел утром. Травмы байкеров оказались несовместимыми с жизнью. В настоящее время ведется поиск семьи и друзей участников аварии.

До этого московский Дептранс сообщил о перекрытии на улице Маршала Тимошенко. Публикации об ограничении движения появилась в 10:29 (мск). Кроме того, в настоящее время дорога перекрыта на 60 километре внешней стороны МКАД. Там произошло массовое ДТП с участием большегруза. На размещенных в сети кадрах видно, что на МКАД прибыли оперативные службы города: сотрудники МЧС, три патрульных автомобиля и три реанимобиля с медиками. На записи также заметно, что серьезные повреждения получила легковая машина: у транспорта полностью разворотило кузов, при этом отсутствует крыша, окна и двери.

Ранее 17 машин разбились в серьезном ДТП под Нижним Новгородом.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 30 июня. Запрет на покупку оружия, туристических виз для россиян в ЕС и самый опасный астероид
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!