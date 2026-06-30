Байкеры разбились в фатальном ДТП с лосем

В Петербурге байкеры не выжили в жесткой аварии с лосем

В Санкт-Петербурге мотоцикл с мужчиной и женщиной врезался в животное на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«От столкновения с лосем на Приморском шоссе разбились мотоциклист с девушкой-пассажиром. Фото с места», – говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что в результате ДТП мотоцикл получил повреждения. По данным канала, инцидент произошел утром. Травмы байкеров оказались несовместимыми с жизнью. В настоящее время ведется поиск семьи и друзей участников аварии.

До этого московский Дептранс сообщил о перекрытии на улице Маршала Тимошенко. Публикации об ограничении движения появилась в 10:29 (мск). Кроме того, в настоящее время дорога перекрыта на 60 километре внешней стороны МКАД. Там произошло массовое ДТП с участием большегруза. На размещенных в сети кадрах видно, что на МКАД прибыли оперативные службы города: сотрудники МЧС, три патрульных автомобиля и три реанимобиля с медиками. На записи также заметно, что серьезные повреждения получила легковая машина: у транспорта полностью разворотило кузов, при этом отсутствует крыша, окна и двери.

Ранее 17 машин разбились в серьезном ДТП под Нижним Новгородом.