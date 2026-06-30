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«Как у Эрика Давидыча»: суд оштрафовал водителя за популярную наклейку питбуля

Baza: суд оштрафовал водителя за популярную наклейку питбуля на машине
Telegram-канал Baza

В Дербенте суд оштрафовал водителя за наклейку питбуля на автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Дербентский суд постановил, что изображение черно-белой собаки принадлежит запрещенной экстремистской краснодарской неонацистской группировке «Пит Буль» (организация запрещена в России). Ее участники нападали на людей неславянской внешности, снимали это на видео и выкладывали в сеть — питбуль был их опознавательным символом. В итоге местный житель признал вину и отделался штрафом в 1000 рублей за пропаганду и публичную демонстрацию запрещенной атрибутики», – говорится в публикации.

По данным канала, за последние несколько лет российские суды вынесли не менее двух десятков постановлений о штрафах за наклейки с изображением питбуля. Этот логотип изначально создала студия Pitbull Syndicate, разработчик гоночных компьютерных игр. Позже компания закрылась, но образ агрессивного пса закрепился в массовой культуре. Однако эмблему начали использовать и некоторые неонацистские группы — среди них оказалась краснодарская «Пит Буль». Привлекла их агрессивная стилистика изображения.

Также сообщается, что наклейка по-прежнему свободно продается на онлайн-площадках, хотя и с изменениями. В дизайне варьируются цвета и мелкие элементы — это позволяет формально обходить запреты. Так поступил и Эрик Давидыч. Главное отличие его версии — черно-белый фон, тогда как у запрещенной символики он бело-черный. В итоге обычные покупатели, не вникая в символику, нередко получают административные штрафы.

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