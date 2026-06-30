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Власти Севастополя обозначили сроки ограничений на продажу топлива

Развожаев: ограничения на поставки топлива продлятся около месяца
Сергей Аверин/РИА Новости

Ограничения на поставки топлива в Севастополе продлятся продлятся около месяца. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев на заседании правительства, об итогах которого он рассказал в своем Telegram-канале.

«Федеральных сетей в Севастополе нет, как и государственных АЗС. Частные компании с учетом повышенных расходов на логистику вынуждены поднимать цены на топливо. Расходы, которые несут обе работающие у нас частные сети — ТЭС и АТАН — неоднократно были проверены, они соответствуют текущим реалиям», — сказал он.

Губернатор отметил, что правительство региона вместе с главой Крыма Аксёновым пытается стабилизировать цены на бензин и привести их к среднему показателю по России.

До этого Развожаев сообщил, что в Севастополе запустили выдачу QR-кодов для приобретения топлива на АЗС. По его словам, в городе продолжает действовать ограничение, согласно которому одну машину можно заправить не более чем 20 литрами топлива. Выдача QR-кодов началась 29 июня в 22:30 по местному времени (совпадает с московским).

Губернатор отметил, что полученный код необходимо использовать 30 июня в период с 9:00 до 21:00.

22 июня власти Севастополя объявили о введении временных ограничений: меры затронули транспорт, торговлю, энергоснабжение и повседневную жизнь горожан. Ограничения связаны с «необходимостью оперативной корректировки логистики» на фоне последних атак Вооруженных сил Украины на полуостров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в правительстве заявили о работе НПЗ на максимальной загрузке.

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