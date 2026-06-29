В Севастополе запустили выдачу QR-кодов для покупки топлива

В Севастополе 30 июня топливо на АЗС будут продавать по QR-кодам

В Севастополе запустили выдачу QR-кодов для приобретения топлива на автозаправочных станциях (АЗС). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе продолжает действовать ограничение, согласно которому одну машину можно заправить не более чем 20 литрами топлива. Выдача QR-кодов началась 29 июня в 22:30 по местному времени (совпадает с московским).

Губернатор отметил, что полученный код необходимо использовать 30 июня в период с 9:00 до 21:00.

«По QR-коду можно будет заправить только машину, отпуск топлива в канистры запрещен», — уточнил Развожаев.

22 июня власти Севастополя объявили о введении временных ограничений: меры затронули транспорт, торговлю, энергоснабжение и повседневную жизнь горожан. Ограничения связаны с «необходимостью оперативной корректировки логистики» на фоне последних атак Вооруженных сил Украины на полуостров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в правительстве заявили о работе НПЗ на максимальной загрузке.