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Автомобили

Европа помогла: Range Rover и Toyota Land Cruiser Prado вошли в топ-продаж на Украине

На Украине бум продаж Range Rover и Toyota Land Cruiser Prado
SUV

На Украине Range Rover и Toyota Land Cruiser Prado вошли в топ самых продаваемых SUV в своих классах. Об этом сообщает «УкрАвтопром».

«Уже не первый раз на украинском рынке новых легковых автомобилей лидируют кроссоверы. По данным «Укравтопрома», в этом году они заняли 81% рынка новых автомобилей», – говорится в публикации.

По итогам пяти месяцев на Украине определились лидеры продаж среди внедорожников в различных сегментах. В классе мини‑SUV самым популярным стал Toyota Yaris Cross. Среди компактных внедорожников первое место занял Renault Duster. В среднеразмерном сегменте лидирует Toyota Land Cruiser Prado, а в полноразмерном — Volkswagen Touareg. Среди премиальных SUV лучшим признан Land Rover Range Rover.

До этого российские дилеры BAIC объявили о значительном снижении цен на три модели китайского бренда, которые собираются на калининградском заводе «Автотор». В зависимости от модели и комплектации автомобили подешевели на 210–900 тыс. рублей, что составляет 7,8–16,4% от прежней стоимости.

Ранее сообщалось, что гибридный кроссовер Esteo V27 начнут выпускать в России.

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