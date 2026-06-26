Гибридный кроссовер Esteo V27 начнут выпускать в России

В 2026 году на российском рынке появится новый гибридный кроссовер Esteo V27, сообщает пресс-служба Esteo. Производство автомобилей Esteo V-серии будет организовано на одном из автомобильных заводов холдинга «АГР».

Новинка получит последовательную гибридную установку (REEV), при которой бензиновый двигатель работает исключительно как генератор для подзарядки батареи, а за движение отвечает электромотор. Дизайн модели выдержан в «квадратном» стиле с массивной решеткой радиатора, круглыми фарами, коротким передним свесом, длинным капотом и вытянутым профилем.

Хотя технические характеристики, сроки старта продаж и цена пока держатся в секрете, известно, что у китайской версии iCaur V27, вышедшей на рынок КНР весной 2026 года, суммарная мощность системы достигает 455 л.с.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее были названы главные автомобильные новинки лета 2026 года в России.