Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Автомобили

Гибридный кроссовер Esteo V27 начнут выпускать в России

В России наладят выпуск гибридного внедорожника Esteo V27
Esteo

В 2026 году на российском рынке появится новый гибридный кроссовер Esteo V27, сообщает пресс-служба Esteo. Производство автомобилей Esteo V-серии будет организовано на одном из автомобильных заводов холдинга «АГР».

Новинка получит последовательную гибридную установку (REEV), при которой бензиновый двигатель работает исключительно как генератор для подзарядки батареи, а за движение отвечает электромотор. Дизайн модели выдержан в «квадратном» стиле с массивной решеткой радиатора, круглыми фарами, коротким передним свесом, длинным капотом и вытянутым профилем.

Хотя технические характеристики, сроки старта продаж и цена пока держатся в секрете, известно, что у китайской версии iCaur V27, вышедшей на рынок КНР весной 2026 года, суммарная мощность системы достигает 455 л.с.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее были названы главные автомобильные новинки лета 2026 года в России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Уведомления ВКонтакте пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши, за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!