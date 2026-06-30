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Автомобили

BAIC установил рекорд по падению цен на автомобили калининградской сборки

В России внедорожник BAIC BJ60 подешевел на 900 тысяч рублей
BAIC

Российские дилеры BAIC объявили о значительном снижении цен на три модели китайского бренда, которые собираются на калининградском заводе «Автотор». Как сообщают «Автоновости дня», в зависимости от модели и комплектации автомобили подешевели на 210–900 тыс. рублей, что составляет 7,8–16,4% от прежней стоимости.

Самым доступным автомобилем в линейке остается седан BAIC U5 Plus. В комплектации «Люкс» его цена снизилась на 390 тыс. рублей и теперь составляет 1,99 млн рублей. Версия «Престиж» подешевела на 330 тыс. рублей до 2,15 млн рублей. Обе модификации оснащаются 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 105 л. с. и вариатором.

Кроссовер BAIC X55 в базовой версии «Люкс» стал доступнее на 210 тыс. рублей — теперь его цена составляет 2,49 млн рублей. Топовая комплектация «Престиж» сохранила прежнюю стоимость — 2,85 млн рублей. Под капотом у обеих версий находится 1,5-литровый турбомотор мощностью 177 л. с., работающий в паре с 7-ступенчатым роботом и передним приводом.

Наибольшее снижение коснулось полноразмерного рамного внедорожника BAIC BJ60. В единственной комплектации «Эксклюзив» машина подешевела сразу на 900 тыс. рублей — до 4,99 млн рублей. Внедорожник оснащается 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 163 л. с., 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой «мягкого гибрида» с 10-киловаттным электромотором, который помогает при разгоне и снижает расход топлива.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее сообщалось, что гибридный кроссовер Esteo V27 начнут выпускать в России.

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