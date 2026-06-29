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Автомобили

ФТС опровергла массовое доначисление утильсбора на авто из ЕАЭС

В ФТС заявили об отсутствии массового доначисления утильсбора на машины из ЕАЭС
Shutterstock/FOTODOM

Таможенные органы в России не требуют массово дополнительно уплачивать утилизационный сбор за автомобили, ввезенные в РФ с 2023 года и позже из стран ЕАЭС. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ, передает РИА Новости.

«Выводы о том, что доначисления в последнее время приобрели массовый характер и масштаб некой кампании, не соответствуют действительности», — подчеркнули в ведомстве.

Как уточнили в ФТС, суммы подлежащего уплате утильсбора дополнительно начисляются по результатам проверочных мероприятий, которые осуществляются таможенными органами для выявления фактов уплаты с нарушением установленного порядка.

В ведомстве добавили, что данные мероприятия проводятся в трехлетний срок, в связи с чем в текущем году проверки проводятся в отношении транспортных средств, ввезенных в страну в 2023-м и позже.

До этого директор департамента автомобилей с пробегом группы компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков рассказал «Газете.Ru», что при покупке автомобиля, ввезенного с нарушениями таможенных процедур, покупатель сталкивается с серьезными рисками — от доначисления утилизационного сбора до приостановки регистрации в ГИБДД.

Ранее Мантуров пообещал при помощи утильсбора защищать авторынок от «лазеек».

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