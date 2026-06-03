Мантуров пообещал при помощи утильсбора защищать авторынок от «лазеек»

Мантуров: РФ при помощи утильсбора будет защищать рынок от ввоза авто из ЕАЭС

Россия намерена использовать механизм утилизационного сбора для защиты своего автопрома от обходных схем, связанных с ввозом иностранных автомобилей через страны ЕАЭС. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью изданию «Коммерсантъ».

«Что касается работы по прикрытию «лазеек», по мере того, как наши партнеры по ЕАЭС будут использовать решения по ввозу автомобилей иностранных брендов, мы будем реагировать, чтобы наш рынок был защищен», — подчеркнул Мантуров, комментируя возможные изменения в механизме утилизационного сбора.

По его словам, такие схемы являются несправедливыми по отношению к партнерам России, которые активно инвестируют в локализацию производства и загружают мощности автокомпонентных заводов.

Мантуров также отметил, что в России производится множество моделей автомобилей совместно с иностранными партнерами, которые при соблюдении условий локализации и передачи технологий считаются российскими. На сегодняшний день, по его словам, доля автомобилей, произведенных в России, превышает 60% на внутреннем рынке, хотя еще недавно она составляла 53–55%.

Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров, который они обязаны уплачивать за каждое произведенное или ввезенное транспортное средство. Этот налог направлен на обеспечение утилизации автомобилей по окончании их срока службы. Отечественные производители могут рассчитывать на компенсацию от государства в зависимости от уровня локализации их производства.

Ранее в России обновили список средних цен на авто для расчета утилизационного сбора.