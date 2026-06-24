Названы главные риски покупки иномарок, пригнанных из Южной Кореи, Японии и Китая

При покупке автомобиля, ввезенного с нарушениями таможенных процедур, покупатель сталкивается с серьезными рисками — от доначисления утилизационного сбора до приостановки регистрации в ГИБДД. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказал директор департамента автомобилей с пробегом группы компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков.

«При покупке так называемого «серого» автомобиля, ввезенного с нарушением таможенных процедур, риски крайне высоки. Основной из них — доначисление утилизационного сбора. Если предыдущий владелец оформил авто как физическое лицо по льготной ставке для личного пользования, а затем перепродал, обязанность доплатить полную сумму (до нескольких сотен тысяч рублей) может лечь на нового собственника», — сообщил эксперт.

По его словам, автомобиль, ввезенный по схеме параллельного импорта, лишен официальной гарантии автопроизводителя, а его регистрация в ГИБДД может быть приостановлена из-за несоответствия данных в таможенных документах. Приобретать автомобили с пробегом Гришаков посоветовал у официальных автодилеров, которые предоставляют юридически чистые документы, подтвержденную историю и гарантию на машину. Кроме того, эксперт отметил, что при самостоятельной покупке необходимо проверять VIN по базам ГИБДД и реестру залогов, а также требовать полный пакет таможенных документов.

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