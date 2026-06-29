В РФ изменятся скоростные режимы на дорогах

Минтранс планирует пересмотреть скоростные ограничения на дорогах с 2027 года

Минтранс РФ планирует пересмотреть скоростные ограничения на дорогах с 2027 года. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на министерство.

«Минтранс России совместно с профильными ведомствами разрабатывает методические рекомендации для повышения безопасности дорожного движения за счет нового подхода к установлению и корректировке скоростных ограничений», — поделились в министерстве.

Отмечается, что власти могут рассмотреть более гибкую систему — скоростные режимы будут определяться индивидуально для каждого участка дороги с учетом загрузки. Также будет учитываться состояние дорожного полотна и расположенные рядом объекты — школы, жилые дома или торговые центры.

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