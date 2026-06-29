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ЧМ-2026
Автомобили

В РФ изменятся скоростные режимы на дорогах

Минтранс планирует пересмотреть скоростные ограничения на дорогах с 2027 года
Global Look Press

Минтранс РФ планирует пересмотреть скоростные ограничения на дорогах с 2027 года. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на министерство.

«Минтранс России совместно с профильными ведомствами разрабатывает методические рекомендации для повышения безопасности дорожного движения за счет нового подхода к установлению и корректировке скоростных ограничений», — поделились в министерстве.

Отмечается, что власти могут рассмотреть более гибкую систему — скоростные режимы будут определяться индивидуально для каждого участка дороги с учетом загрузки. Также будет учитываться состояние дорожного полотна и расположенные рядом объекты — школы, жилые дома или торговые центры.

В конце апреля автоюрист Лев Воропаев рассказывал, что с наступлением осени в России в автоматическом режиме начнут массово штрафовать автомобилистов за отсутствие полиса ОСАГО, разговоры по телефону за рулем и непристегнутый ремень.

Автомобилисты, которые до сих пор пользуются просроченным водительским удостоверением, рискуют получить штраф, предупредил эксперт. Помимо этого, уже осенью 2026 года планируется внедрение автоматической фиксации машин без полиса ОСАГО.

Ранее рассказали, как часто нужно мыть автомобиль.

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