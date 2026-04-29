Россиянам рассказали, как часто нужно мыть автомобиль

Некоторые владельцы автомобилей привыкли часто мыть свое транспортное средство. Однако такая мойка с использованием агрессивных средств и жестких мочалок может серьезно навредить кузову. Об этом в беседе с kp.ru предупредил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По словам специалиста, мыть автомобиль следует не слишком часто, делая акцент на качестве процедуры. Рекомендуется проводить двухфазную мойку, при которой с помощью неагрессивных средств снимается верхний слой грязи с машины, а затем используются специальные шампуни, крупноячеистая губка и ведро с сепаратором.

При этом эксперт предостерег от частых процедур на автоматических мойках. По его словам, в таких местах могут плохо следить за состоянием щеток, из-за чего они быстро изнашиваются и начинают царапать краску машины.

«Аналогичный принцип — с уборкой салона. Важно выбрать хорошую химию. Чтобы при регулярных чистках не потрескалась кожа, не потускнел пластик, не испортилась ткань обивки», — добавил специалист.

Директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Tank» Игорь Боярский до этого говорил, что мойку днища и подвески стоит делать после зимы, поездок по бездорожью и в дождливую погоду, а также перед диагностикой или продажей автомобиля.

Ранее россиянам рассказали, как не переплатить за подготовку автомобиля к лету.