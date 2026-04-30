Россиянам рассказали о новых штрафах за нарушения ПДД в 2026 году

Юрист Воропаев назвал шесть новых изменений в законах для автомобилистов
С наступлением осени в России в автоматическом режиме начнут массово штрафовать автомобилистов за отсутствие полиса ОСАГО, разговоры по телефону за рулем и непристегнутый ремень. Об этих и других нововведениях в беседе с журналом Motor рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Если люди не следят за изменениями, которые вносятся в ГОСТ и в ПДД, для них будет неожиданностью, что в 2026 году были введены порядка 60 новых дорожных знаков, либо соответствующих табличек или изменений к ним. Можно также указать, что с 1 января отменено продление действия водительского удостоверения (вводилось во времена ковида — Motor)», — сообщил адвокат.

Автомобилисты, которые до сих пор пользуются просроченным водительским удостоверением, рискуют получить штраф, предупредил эксперт. Помимо этого, уже осенью 2026 года планируется внедрение автоматической фиксации машин без полиса ОСАГО.

Воропаев сообщил, что во многих регионах России (кроме Москвы) внедряют камеры для фиксации разговоров по телефону и непристегнутого ремня. Со временем они появятся везде. В некоторых субъектах уже тестируют камеры для мотоциклистов без шлема. До конца 2026 года система должна заработать по всей стране, и нарушителей начнут штрафовать.

Автоматическая фиксация нарушений для электросамокатов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности пока активно работает только в Москве, но в ближайшее время ее внедрят и в других регионах России.

