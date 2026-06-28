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Автомобили

Двое без сознания: мотоциклисты устроили массовое ДТП в Сочи и попали на видео

Мотоциклисты устроили массовое ДТП в Сочи и попали на видео

В Сочи сразу несколько мотоциклистов упали на асфальт в результате ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи» и публикует видеозапись последствий аварии.

«Группа мотоциклистов попала в ДТП на старой дороге в Красную Поляну. Два человека были без сознания. Авария произошла после тоннеля на старой дороге в сторону Красной Поляны», — отмечается в публикации.

На место происшествия оперативно прибыла скорой помощь, медики оказали помощь пострадавшим. О причинах аварии не сообщается.

До этого в Ростовской области большегрузная фура протаранила встречный грузовик, после чего автомобили загорелись. Водителя одной из машин спасти не удалось. Возгорание потушили прибывшие на место происшествия пожарные.

Ранее в Дагестане автомобилисты сняли на видео дождь из саранчи.

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