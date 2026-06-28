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Водитель не успел выбраться: две фуры вспыхнули на трассе под Ростовом и попали на видео

В Ростовской области две фуры загорелись после ДТП и попали на видео

В Ростовской области два большегрузных автомобиля загорелись после столкновения на трассе. Об этом сообщает Telegram-канал «Это Ростов новости» и публикует видеозапись инцидента.

«44-летний водитель Scania с прицепом столкнулся со встречным грузовиком. Обе машины сразу же загорелись. Водитель «Скании» успел выбраться, а другой сгорел в грузовике», — отмечается в публикации.

На кадрах с места происшествия видно, что одна из попавших в аварию автомобилей перевозил шины. На место прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание.

В областной ГИБДД уточнили, что ДТП произошло 28 июня примерно в 12:10 на 100-м километре автодороги «Шахты — Цимлянск» в Константиновском районе. На месте происшествия ведутся следственные действия.

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