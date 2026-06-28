Перекрыто движение транспорта в центре Москвы у Кремля

В Москве перекрыто движение транспорта у Кремля

Движение транспорта в центре Москвы в районе Кремля перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто: на Большом Каменном мосту; на Кремлевской набережной», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что также движение транспорта временно перекрыто на Ленинградском проспекте в районе дома 35 по направлению в центр.

О причинах перекрытия движения автомобилей не сообщается.

До этого в воскресенье в Москве закрывали движение на Киевском шоссе и на внешней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта. Позднее оно было восстановлено.

Ранее лось спровоцировал массовое ДТП с грузовиком на трассе М-1.