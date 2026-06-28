Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Автомобили

Перекрыто движение транспорта в центре Москвы у Кремля

В Москве перекрыто движение транспорта у Кремля
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Движение транспорта в центре Москвы в районе Кремля перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто: на Большом Каменном мосту; на Кремлевской набережной», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что также движение транспорта временно перекрыто на Ленинградском проспекте в районе дома 35 по направлению в центр.

О причинах перекрытия движения автомобилей не сообщается.

До этого в воскресенье в Москве закрывали движение на Киевском шоссе и на внешней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта. Позднее оно было восстановлено.

Ранее лось спровоцировал массовое ДТП с грузовиком на трассе М-1.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Зумеры не хотят «худеть к лету». Ради чего ходит в зал современная молодежь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!