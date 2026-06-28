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Движение на МКАД перекрыто в Москве

В Москве перекрыли МКАД в районе Ленинского проспекта
Александр Вильф/РИА Новости

В Москве временно закрыто движение по внешней стороне МКАД на юго-западе города, а также на Киевском шоссе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто: на Киевском шоссе в районе шоссе Ракитки; на внешней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта», — отмечается в сообщении.

О причинах перекрытия движения транспорта не сообщается.

До этого в Троицке (Новая Москва) розовый автомобиль BMW протаранил светофор. Уточняется, что водитель не справился с управлением и на полном ходу влетел в светофор на одном из перекрестков.

Ранее лось спровоцировал массовое ДТП на трассе М-1 под Смоленском.

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