Движение на МКАД перекрыто в Москве

В Москве временно закрыто движение по внешней стороне МКАД на юго-западе города, а также на Киевском шоссе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто: на Киевском шоссе в районе шоссе Ракитки; на внешней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта», — отмечается в сообщении.

О причинах перекрытия движения транспорта не сообщается.

До этого в Троицке (Новая Москва) розовый автомобиль BMW протаранил светофор. Уточняется, что водитель не справился с управлением и на полном ходу влетел в светофор на одном из перекрестков.

Ранее лось спровоцировал массовое ДТП на трассе М-1 под Смоленском.