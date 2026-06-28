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Начали забирать ящиками: 20 тонн чеснока засыпали обочину в Дагестане и попали на видео

В Дагестане фура с чесноком разломилась при ДТП и попала на видео

В Каякентском районе Дагестана произошло ДТП с фурой, перевозившей 20 тонн чеснока. В результате груз рассыпался. Об этом сообщает Telegram-канал «Блог Дагестана».

«Фура была груженая, 20 тонн чеснока. Люди, которые проезжали мимо, начали ящиками забирать чеснок, потом приехали знакомые водителя, и начали охранять чеснок, чтобы не воровали», — отмечается в публикации.

По предварительной информации, причиной ДТП стало лопнувшее колесо большегруза. В результате водитель не справился с управлением и съехал с трассы. Он получил переломы ног.

До этого в Челябинской области автомобиль из-за косули напоролся на ограждение моста и повис над водой. Водитель в результате ДТП не пострадал.

Ранее в Челябинской области водитель не заметил размытой дороги и рухнул в провал.

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