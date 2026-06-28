Два водителя и четыре пассажира пострадали в ДТП под Челябинском

Госавтоинспекция: шесть человек пострадали в ДТП на трассе в Челябинской области

Шесть человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Челябинской области. Об этом на странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщило региональное управление Госавтоинспекции.

Авария произошла во второй половине дня 27 июня. Два легковых автомобиля «Шевроле Нива» столкнулись на 49-м км трассы Тюбук — Кыштым.

«Водитель 1988 года рождения при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Шевроле Нива» под управлением водителя 2000 года рождения», — уточняется в заявлении.

Из него следует, что водителям обоих транспортных средств потребовалась госпитализация. Также за медицинской помощью обратились четыре пассажира, находившиеся в машинах.

28 июня управление министерства внутренних дел России по Туве сообщило, что на 64-м км автомобильной дороги Кызыл — Эрзин опрокинулась машина «Тойота Альфард». В момент ДТП в салоне находились семь человек, из которых шесть получили травмы. Пострадали четыре ребенка и двое взрослых, их доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Ранее в Московской области водитель выпрыгнул из загоревшегося мусоровоза.