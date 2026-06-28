Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Автомобили

Два водителя и четыре пассажира пострадали в ДТП под Челябинском

Госавтоинспекция: шесть человек пострадали в ДТП на трассе в Челябинской области
Управление Госавтоинспекции Челябинской области

Шесть человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Челябинской области. Об этом на странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщило региональное управление Госавтоинспекции.

Авария произошла во второй половине дня 27 июня. Два легковых автомобиля «Шевроле Нива» столкнулись на 49-м км трассы Тюбук — Кыштым.

«Водитель 1988 года рождения при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Шевроле Нива» под управлением водителя 2000 года рождения», — уточняется в заявлении.

Из него следует, что водителям обоих транспортных средств потребовалась госпитализация. Также за медицинской помощью обратились четыре пассажира, находившиеся в машинах.

28 июня управление министерства внутренних дел России по Туве сообщило, что на 64-м км автомобильной дороги Кызыл — Эрзин опрокинулась машина «Тойота Альфард». В момент ДТП в салоне находились семь человек, из которых шесть получили травмы. Пострадали четыре ребенка и двое взрослых, их доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Ранее в Московской области водитель выпрыгнул из загоревшегося мусоровоза.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Срыв перемирия между США и Ираном, деньги по больничным без заявлений и рекорд на ЕГЭ. Главное к утру 28 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!