На Ярославском шоссе водитель выпрыгнул из объятого пламенем мусоровоза

Водитель выпрыгнул из воспламенившегося мусоровоза на Ярославском шоссе в Подмосковье

На 25-м километре Ярославского шоссе в сторону Москвы произошло возгорание мусоровоза. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Водитель успел покинуть кабину до того, как пламя охватило всю машину.

Очевидцы сообщают о густом чёрном дыме и открытом горении. Предварительная причина пожара — неисправность в электропроводке. На месте работают сотрудники МЧС, обстоятельства происшествия устанавливаются.

До этого массовое ДТП произошло на 41 километре МКАД. На кадрах с места видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент аварии автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

Ранее в Москве автобус с людьми влетел в легковушку.