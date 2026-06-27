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Автомобили

На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей
Константин Михальчевский/РИА Новости

Автомобильное движение через Крымский мост в данный момент приостановлено. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале, освещающем ситуацию на подъездах к переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Гражданам, находящимся на мосту или в зоне досмотра, рекомендуется сохранять спокойствие и четко следовать инструкциям представителей службы транспортной безопасности.

С 3 ноября 2025 года по Крымскому мосту запретили проезд электромобилей и гибридных авто со стороны Краснодарского края. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Водителям предлагается воспользоваться сухопутным коридором от Таганрога до Джанкоя. До этого по Крымскому мосту запретили проезд грузовиков.

Минтранс напомнил россиянам правила проезда по Крымскому мосту.

Так, при пересечении моста обязательному досмотру подлежат все легковые автомобили, находящиеся в них люди и их вещи. В министерстве порекомендовали упаковывать багаж компактно, избегать большого количества мелких предметов и быть готовыми открыть все сумки и коробки для досмотра.

Кроме того, уточняется, что проезд по Крымскому мосту закрыт для всех типов грузовиков массой от 1,5 тонн, а также пассажирским фургонам, переоборудованным под коммерческие перевозки.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.

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