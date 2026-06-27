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Автомобили

В пробках у Крымского моста застряли больше тысячи автомобилей

На проезд по Крымскому мосту образовались две очереди из почти 1,3 тысячи авто
Константин Михальчевский/РИА Новости

Почти 1,3 тысячи автомобилей попали в пробки на подъезде к Крымскому мосту. Об этом сообщается в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на переправе.

По его данным, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани встали 700 машин, а со стороны Керчи — 580. Время ожидания с обеих сторон составляет около двух часов.

Несколькими часами ранее движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

С 3 ноября 2025 года по Крымскому мосту запретили проезд электромобилей и гибридных авто со стороны Краснодарского края. Водителям, следующим по маршруту, официально рекомендовано использовать альтернативный сухопутный коридор, который пролегает от города Таганрог до населенного пункта Джанкой. Решение приняли в рамках комплекса мер по оптимизации транспортных потоков и снижения нагрузки на инфраструктуру.

Ранее россияне стали реже ездить в Крым и на Кавказ.

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