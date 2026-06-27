Крымский мост временно закрыли для автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подъездах к мосту.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

До этого в очереди на подходе к Крымскому мосту скопилось почти 2,8 тысячи автомобилей. Время ожидания для проезда составляло несколько часов. Со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр стояли 980 транспортных средств.

С 3 ноября 2025 года по Крымскому мосту запретили проезд электромобилей и гибридных авто со стороны Краснодарского края. Водителям, следующим по маршруту, официально рекомендовано использовать альтернативный сухопутный коридор, который пролегает от города Таганрог до населенного пункта Джанкой. Решение приняли в рамках комплекса мер по оптимизации транспортных потоков и снижения нагрузки на инфраструктуру.

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