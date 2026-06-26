Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Общество

Аксенов объяснил введение режима ЧС в Крыму

Аксенов: режим ЧС в Крыму не означает никаких ограничений для граждан
Владислав Сергиенко/РИА Новости

Режим чрезвычайной ситуации, объявленный на территории Крыма, не предполагает введения запретов для населения. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в своем канале на платформе «Макс».

По его словам, нововведение не коснется свободы перемещения жителей и не влечет за собой введение комендантского часа.

Глава региона подчеркнул, что такой порядок позволяет ускорить административные процессы: оперативнее организовывать закупки генераторов и горючего, обеспечивать работу стратегически важных объектов, а также проводить восстановительные и аварийные работы.

Кроме того, у властей появляется право корректировать условия госконтрактов или прекращать их действие с учетом изменившейся обстановки.

При этом Аксенов отметил, что само по себе введение режима ЧС не освобождает от ответственности за нарушение договоров. Данный статус может послужить правовым основанием для пересмотра условий лишь в том случае, если будет документально подтверждено, что исполнение контракта стало невозможным именно из‑за чрезвычайной ситуации, либо если в самом договоре предусмотрен пункт о форс-мажоре.

26 июня региональные режимы чрезвычайной ситуации ввели в Крыму и Севастополе.

Ранее советник Аксенова опроверг информацию о бегстве чиновников из Крыма.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Уведомления ВКонтакте пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши, за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!