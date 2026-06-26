Аксенов объяснил введение режима ЧС в Крыму

Аксенов: режим ЧС в Крыму не означает никаких ограничений для граждан

Режим чрезвычайной ситуации, объявленный на территории Крыма, не предполагает введения запретов для населения. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в своем канале на платформе «Макс».

По его словам, нововведение не коснется свободы перемещения жителей и не влечет за собой введение комендантского часа.

Глава региона подчеркнул, что такой порядок позволяет ускорить административные процессы: оперативнее организовывать закупки генераторов и горючего, обеспечивать работу стратегически важных объектов, а также проводить восстановительные и аварийные работы.

Кроме того, у властей появляется право корректировать условия госконтрактов или прекращать их действие с учетом изменившейся обстановки.

При этом Аксенов отметил, что само по себе введение режима ЧС не освобождает от ответственности за нарушение договоров. Данный статус может послужить правовым основанием для пересмотра условий лишь в том случае, если будет документально подтверждено, что исполнение контракта стало невозможным именно из‑за чрезвычайной ситуации, либо если в самом договоре предусмотрен пункт о форс-мажоре.

26 июня региональные режимы чрезвычайной ситуации ввели в Крыму и Севастополе.

Ранее советник Аксенова опроверг информацию о бегстве чиновников из Крыма.