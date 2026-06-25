Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

В Москве из-за выпускных балов 26 и 27 июня перекроют часть улиц

В Москве 26 и 27 июня ожидаются временные локальные перекрытия движения
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Власти Москвы закроют ряд улиц в ЦАО и СВАО для движения транспорта в связи с проведением выпускных балов. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Временно не будет движения: с 08:00 26 июня до 07:00 27 июня на участках улицы Ильинки и проезда от улицы Ильинки до улицы Варварки; с 12:00 26 июня до 07:00 27 июня на участках Продольного, 1-го и 2-го Поперечных проездов и в проезде с улицы Бориса Галушкина на Продольный проезд; с 15:00 26 июня до 07:00 27 июня на участках Останкинского проезда и 1-й Останкинской улицы при движении в сторону 5-го Останкинского переулка и проспекта Мира, также при левом повороте с улицы Академика Королева на Останкинский проезд и с дублера проспекта Мира на Останкинский проезд.

Будет ограничено движение по одной крайней правой полосе: с 15:00 26 июня до 07:00 27 июня на дублере проспекта Мира от улицы Сергея Эйзенштейна до Продольного проезда; с 15:00 до 19:30 26 июня на участке Моховой улицы.

Также 26 июня на участках ограничений с 00:01 до окончания мероприятий будет запрещена парковка.

До этого москвичи раскупили канистры для бензина.

В автомагазинах Москвы возник дефицит канистр для топлива. Емкости массово скупают спекулянты и перепродают с большой наценкой.

Отмечается, что за последние недели цены на канистры выросли на 20–40% в зависимости от объема и материала. Если недавно пятилитровую емкость можно было купить за 300 рублей, то сейчас — за 500. Двадцатилитровая канистра стоит уже 4 тыс. рублей. Но даже по таким ценам товара в магазинах нет. Найти тару можно только у перекупщиков в интернете.

Вслед за канистрами вырос спрос на воронки, лейки, шланги, насосы для перекачки топлива и даже резиновые перчатки.

Автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил, что для экономии топлива в первую очередь стоит воздержаться от лишних поездок и превышения скорости на дорогах — из-за этого бензин расходуется быстрее.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ выпустит Lada Granta с автоматической коробкой передач.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что происходит с бензином на заправках от Москвы до Сибири. Проверено на себе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!