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Автомобили

АвтоВАЗ выпустит Lada Granta с автоматической коробкой передач

Глава АвтоВАЗа назвал сроки выхода Lada Granta с автоматической коробкой передач
АВТОВАЗ

В следующем году АвтоВАЗ запустит в производство Lada Granta с автоматической трансмиссией — это будет вариатор, который сейчас используется на Lada Iskra и Lada Vesta. Об этом в интервью журналу «За рулем» сообщил президент и генеральный директор АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов.

«Дело в том, что изначально вариатор не помещался в подкапотное пространство «Гранты». Пришлось поработать и над машиной (изменили некоторые кузовные детали), и над корпусом вариатора», — уточнил Соколов.

Вариатор будет агрегатироваться с 8‑клапанным мотором мощностью 90 л.с.

До этого были названы главные риски покупки иномарок, пригнанных из Южной Кореи, Японии и Китая.

При покупке автомобиля, ввезенного с нарушениями таможенных процедур, покупатель сталкивается с серьезными рисками — от доначисления утилизационного сбора до приостановки регистрации в ГИБДД. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказал директор департамента автомобилей с пробегом группы компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков.

«При покупке так называемого «серого» автомобиля, ввезенного с нарушением таможенных процедур, риски крайне высоки. Основной из них — доначисление утилизационного сбора. Если предыдущий владелец оформил авто как физическое лицо по льготной ставке для личного пользования, а затем перепродал, обязанность доплатить полную сумму (до нескольких сотен тысяч рублей) может лечь на нового собственника», — сообщил эксперт.

Ранее автоэксперт ответил, можно ли откачать бензин из бака современных машин.

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