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В Казахстане запустили доставку прав, номеров и СТС на дом

В Казахстане курьеры начали доставлять на дом права, номера и СТС
Astana Motors/Global Look Press

Получателям государственных услуг в Казастане больше не нужно повторно посещать специализированные центры обслуживания населения (аналог российских МФЦ), чтобы забрать готовые водительские удостоверения, госномера автомобиля или свидетельства. Их при желании доставят на дом. Об этом сообщает издание «Колеса.kz».

При подаче заявки до 17:00 доставка осуществляется в течение того же дня, после 17:00 — на следующий рабочий день. Стоимость услуги в Астане и Алматы — 15 тыс. тенге (2,3 тыс. рублей), в других регионах — 7 тыс. тенге (1,1 тыс. рублей).

До этого стало известно, российский автодилер хочет взыскать с концерна BMW 25 млрд рублей.

Российская дилерская группа «Автодом» обратилась в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к структурам немецкого автоконцерна BMW с суммой требований в 25 млрд рублей.

Ответчиками значатся BMW Aktiengesellschaft, BMW Osterreich Holding GMBH и BMW Fahrzeugtechnik GMBH, а также российское подразделение немецкого концерна ООО «БМВ Русланд Трейдинг» и кэптивный банк ООО «БМВ Банк». В пресс-службе «Автодома» судебный процесс не комментируют.

Ранее Volkswagen начал распродавать дочерние компании.

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